Hacılar Belediyesi Ailesi İftarda Buluştu: Özdoğan'dan Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Başkan Özdoğan, iftar öncesinde her bir masayı tek tek dolaşarak belediye çalışanları ve aileleriyle yakından ilgilendi, sohbet ederek onların Ramazanını tebrik etti. Hacılar Belediyesi'nin başarılı çalışmalarında özveriyle görev yapan personelin ve ailelerinin önemine dikkat çeken Özdoğan, bu başarının ancak güçlü bir ekip ruhuyla mümkün olabileceğini vurguladı.

İftar programında yaptığı konuşmada Başkan Özdoğan, "Böylesine müstesna bir Ramazan akşamında, gönüllerimizin bir olduğu bu anlamlı iftar sofrasında sizlerle bir araya gelmekten onur duyuyorum. Bu akşam, Hacılar Belediyesi ailesi olarak iftar sevincini hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Hacılar'da hayata geçirilen her hizmetin ve projenin arkasında büyük bir ekip çalışmasının yattığını belirten Başkan Özdoğan, "Halkımızın takdirini kazanan projelerimiz ve yüz akı hizmetlerimizin altında, gece gündüz demeden çalışan kocaman bir ekip var. Sizlerin her birinin emeği, alın teri ve gayreti bizim için paha biçilmez değerde. İlçemizi hep birlikte daha da ileriye taşıma hedefiyle çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Özdoğan, "Biz büyük bir aileyiz" diyerek tüm belediye çalışanlarına ve onların değerli ailelerine teşekkürlerini iletti ve Ramazan ayının Hacılar'a bereket, sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.