Hacılar'da Ramazan Bereketi: Başkan Özdoğan Gönül Sofralarında Vatandaşlarla Buluşuyor

Başkan Özdoğan, Ramazan ayı boyunca Hacılar'daki esnaf, öğrenci, cami cemaati, çocuk, iş insanı, şehit ve gazi aileleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarla da bir araya gelerek iftar sofralarını paylaşacak. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Başkan Özdoğan, bu mübarek ayın herkese huzur, bereket ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.