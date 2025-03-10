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  • Hacılar'da Ramazan Bereketi: Başkan Özdoğan Gönül Sofralarında Vatandaşlarla Buluşuyor

Hacılar'da Ramazan Bereketi: Başkan Özdoğan Gönül Sofralarında Vatandaşlarla Buluşuyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla birlikte yaşıyor. Ramazan ayı boyunca ev ziyaretleri yaparak vatandaşlarla bir araya gelen Özdoğan, Gazi Ahmet Ertuğrul ve Hörmet Doğan'ın evlerine konuk oldu. Ziyaretlerde Ramazan ayının önemi üzerine sohbetler edildi.

Hacılar'da Ramazan Bereketi: Başkan Özdoğan Gönül Sofralarında Vatandaşlarla Buluşuyor

Başkan Özdoğan, Ramazan ayı boyunca Hacılar'daki esnaf, öğrenci, cami cemaati, çocuk, iş insanı, şehit ve gazi aileleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarla da bir araya gelerek iftar sofralarını paylaşacak. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Başkan Özdoğan, bu mübarek ayın herkese huzur, bereket ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

Haber Merkezi

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