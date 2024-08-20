Hacılar Belediyesi'nden ofis ve iş yeri satış ihalesi

Hacılar Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan Hacılar Cumhuriyet Meydanı’nda, Ülfet & Murat Özdemir Aile Sağlığı Merkezi’nin yanında bulunan 6 adet ofis ve iş yerini açık ihale usulüyle satışa sunuyor. İhale, 4 Eylül Çarşamba günü saat 15.00’te Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Hacılar Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan 6 adet ofis ve iş yerini açık ihale usulüyle satışa sunuyor. Hacılar Cumhuriyet Meydanı’nda, Ülfet & Murat Özdemir Aile Sağlığı Merkezi’nin yanında bulunan ve her biri 100 metrekare büyüklüğündeki ofis ve iş yerleri, alıcılarına merkezi bir konumda geniş bir kullanım alanı sunacak. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 6 yeni iş yerinin ilçeye ticari canlılık sağlayacağını belirterek, "Bu 6 ofis ve iş yerinin ilçemize verilecek hizmet kalitesini artıracağını ve ticari hareketliliği canlandıracağını düşünüyorum. İhaleye katılacak ve bu iş yerlerini alacak olan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu.