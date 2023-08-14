Hacılar Birlik ve Beraberlik Etkinlikleri 17 Ağustosta başlıyor

Hacılar Belediyesi tarafından 17-19 Ağustos tarihleri arasında Hacılar Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek olan Birlik ve Beraberlik Etkinlikleri kapsamında, Anadolu Türküleri söylenecek, çocuklar ve gençler için çeşitli gösteriler-oyunlar, Urfa Ahengi Müzik Topluluğu, Ahmet Şafak ve İsmail Altunsaray konseri düzenlenecek.

Birlik ve Beraberlik etkinlikleri için 16 Ağustos Çarşamba günü ilçe kapsamındaki akademisyenlerle yapılacak toplantının ardından etkinliklerin 17 Ağustos Perşembe günü akşam saat 17.00’de başlayacağını söyleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Bu yıl birlik ve beraberlik etkinlikleri kapsamında, arkadaşlarımızla birlikte biraz daha geniş kapsamlı araştırmalar yaptık. Değerli hemşehrilerim, aslında 3 güne yayılmış bir etkinlik gibi gözüküyor ancak 4-5 güne yayılmış bir program olacak. 15 Ağustos Salı günü basın toplantısıyla etkinliğimizin kapsamını anlatacağız. Çarşamba akşamında ilçe kapsamlı akademisyenlerimizle bir toplantı yapacağız. Meydandaki etkinliklerimiz perşembe günü akşam 17.00 itibariyle başlayacak” dedi.

‘ETKİNLİKLERİ BİRLİK-BERABERLİK TEMALI İŞLEYECEĞİZ’

17.00 itibariyle başlayacak olan etkinlik, saat 21.00’a kadar çocuk ve gençlik aktiviteleri, etkinlikleriyle süreceğini belirten Başkan Özdoğan, “Akşam 5 itibariyle başlayacak olan etkinliğimizin ilk 4 saati Spor A.Ş.’nin destekleri ve katkılarıyla çocuk ve gençlik etkinlikleriyle sürecek. Akşam 9’dan sonra Büyükşehir Belediyemizden gelecek olan Urfa Ahengi ekibiyle devam edeceğiz. Ekip, sıra gecesi türünde bir gösteri sunacaklar. Bütün etkinlik kapsamında vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarımız da olacak. Cuma günü de aynı şekilde Spor A.Ş.’nin gençler için etkinlikleri devam edecek ve akşamında da Ahmet Şafak bey konseriyle vatandaşlarımızı buluşturacağız. Cumartesi akşamı ise İsmail Altınsaray beyin konseri olacak. Biz; etkinliklerimizde birlik, beraberlik teması işlemeye çalışıyoruz. Sanatçılarımızı da birlik beraberliğimize, örflerimize, adetlerimize ve geleneklerimize uygun seçmeye gayret ettik. Anadolu kültürüne uygun hem birlik-beraberlik türküleri hem de bizim maneviyatımıza ve milli duygularımıza uygun programlar yapmaya gayret ettik. Umuyoruz ki bütün ilimiz ve ilçemiz bu etkinliğe katılım sağlayacaklar ve şimdiden 3 gün, hatta 5 gün sürecek olan etkinliğime bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum” diye konuştu.