Hacılar'da kentsel dönüşüm 2. etap kura çekimi 13 Haziran'da

Hacılar Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, inşaat yapım çalışmaları son aşamasına geldi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yapılan çalışmaları yerinde incelerken, diğer yandan tamamlanan 2. etaptaki 152 daire için 13 Haziran’da kura çekiminin yapılacağının müjdesini verdi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2.Etap Kentsel Dönüşüm Projeleri’nde kuraların 13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 19:00’da, Hacılar Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde çekileceğini duyurdu. Başkan Özdoğan, kura çekiminin noter huzurunda gerçekleştirileceğini vurguladı.

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Özdoğan, kura çekilişinin ardından konutların Temmuz ayı başında hak sahiplerine teslim edileceğini belirterek, "Kentsel dönüşüm projemizin ikinci etabındaki çalışmalar tamamlandı. Şu an itibariyle çevre düzenleme çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Bu süreçte, 3+1, hem de 2+1 olarak planladığımız toplam 152 dairemizin hak sahiplerinin kuralarının çekimi için bilgilendirme yaptık. Kura çekilişini, 13 Haziran Perşembe günü saat 19:00’da Şehit Polis Ahmet Cihan Kirli Kültür Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleştireceğiz.

Bu projede emeği geçen inşaat firmamıza ve belediyemizde çalışan değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni dairelerine yerleşecek vatandaşlarımıza sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum. Bayram sonrası, Temmuz ayının başında diğer altyapı firmalarının çalışmalarına paralel olarak, hak sahiplerine anahtar teslimi yapılmaya başlanacaktır. Öncelikle kura çekiminin ardından anahtar teslim aşamasına gelmiş olacağız. İlçemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Herkesin yeni evlerinde kazasız ve belasız oturmasını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki kalan konutlar ile TOKİ konutlarının yapım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini de belirten Başkan Özdoğan, projenin 2025 yılında tamamıyla bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.