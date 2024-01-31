Hacılar'da kentsel dönüşüm 2. etap yüzde 70 seviyesinde

Hacılar’da Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ikinci etap 152 dairenin inşaatı hızla ilerliyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, müteahhit firma çalışanlarından çalışmalarla alakalı bilgi aldı.

Hacılar’da vatandaşların yaşam kalitesine olumlu katkıda bulunmayı amaçlayan Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ikinci etap inşaatının hızla ilerlediğini belirten Başkan Özdoğan, "2. Etap inşaatlarımız yüzde 70 seviyesinde. Hava şartlarına bağlı olarak çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayacağız." dedi.

Başkan Özdoğan, inşaatın ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi alarak şunları söyledi:

"Kentsel dönüşümün ikinci etabında bulunan 152 dairelik inşaatlar hızla devam ediyor. İşin durumuna göre zaman zaman 200 personelle çalışan müteahhit firmamıza teşekkür ediyorum. Görüldüğü üzere dış sıva ve boyası tamamlanan pencerelerin takıldığı, içeride de yer döşemelerine geçildiği alanlar bulunuyor. İnşaatımız şu an itibariyle yüzde 70 seviyesinde gözüküyor. Hava şartları müsait olduğu zaman çalışan sayısının artmasıyla birlikte inşaatımız daha da hızlanacak. Müteahhidimiz kendisine verilen ihale sürecini çok güzel bir şekilde idare ediyor. Emekleri için kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız tamamlanması için dualarımızı ediyoruz. İkinci etapta bulunan blokların tamamlanmasıyla birlikte projemiz tamamlanmış olacak. Şimdiden hayırlı olsun diyorum."

İnşaatların kazasız belasız tamamlanması ve sırasını bekleyen vatandaşların yeni evlerine kavuşmaları için Baykar İnşaat firmasının da elinden geleni yapacağını belirten Özdoğan, konutların Hacılar için hayırlı olmasını diledi.