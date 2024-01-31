Sucuğa ve pastırmaya yüzde 15'lik zam kapıda

Kayseri mutfağının önemli bir parçası olan, gerek kahvaltılarda gerekse akşam yemeklerinde sofraları süsleyen sucuk ve pastırmanın fiyatı dudak uçuklatmaya devam ediyor. Şu anda 970 liradan satılan en ucuz pastırmanın kilosu yarından itibaren bin 10 liradan, 450 liradan satılan en ucuz sucuğun kilosu ise 550 lira olacak.

Fiyat artışları yüzdelik hesapla baz alındığında ortalamada yüzde 15 oranında bir zam söz konusu olduğunu söyleyen Esnaf Kadir Berberoğlu; pastırmanın kilosunun 200 lira olduğu dönemde de, 600 lira olduğu dönemde de alamayan vatandaşların olduğunu ifade ederek “Satışlar halâ devam ediyor ancak önceleri kilo kilo satarken şu anda grama düşmüş vaziyetteyiz. Kargo siparişlerimizde de keza bir azalma söz konusu, bazen fiyat söylerken utanıyoruz çünkü yumurta alırken dahi bir liranın hesabını yapan vatandaşlarımız var, imkânı olan da aramıyor tabii 100 lira fazla veren de oluyor” dedi.

‘PEYNİRDE DE AŞIRI ZAM SÖZ KONUSU’

Alışverişlerin pastırmadan ziyade sucuk ağırlıklı olduğunu belirten Berberoğlu, diğer yandan peynirde de geçen yıla göre yüksek bir zammın söz konusu olduğuna dikkat çekerek “Geçen yıl 38 ile 40 lira arasında satılan tulum peynirinin kilosu 340 liralara kadar dayandı. Zeytinde de hakeza büyük bir artış var, onun da kilosu 290 liralara dayandı. Mantıda geçen yıla göre aşırı bir fark olmadı, 240 liradan satarken şu anda kilosunu 300 liradan satıyoruz. Fiyatlar ne olursa olsun, alamayan bir kesim her zaman var” şeklinde konuştu.

Ayrıca gıda sektöründeki problemlere de değinen Berberoğlu, Sivas pastırmasının 600 liradan ‘Kayseri pastırması’ adı altında pazarlandığını ve özellikle turistlerin kandırıldığını vurgulayarak “Sektörde büyük/küçük esnaf veya işletme denilmeden denetlensin, Hem vatandaşları hem de turistleri kandırarak satışlar yapılıyor, bunun sonucunda herkes etkileniyor” dedi ve denetlemeler için yetkililere çağrıda bulundu.