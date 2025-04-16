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Hacılar'da Ortaokullar Arası Bilgi ve Kültür Yarışması Düzenlendi

Hacılar Şehit Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ortaokullar arası bilgi ve kültür yarışması, öğrencilerin bilgi birikimlerini sergileme fırsatı bulduğu bir etkinlik olarak dikkat çekti.

Hacılar'da Ortaokullar Arası Bilgi ve Kültür Yarışması Düzenlendi

Hacılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmaya öğrencilerin yanı sıra veliler ve eğitim camiasından birçok kişi katıldı.

Yarışma, eğlenceli ve rekabet dolu bir atmosferde gerçekleşti. Katılımcılar, hem eğitici hem de keyifli geçen bu etkinlikten memnun kaldı. Yarışmada, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu birincilik elde ederken, Şaşoğlu İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Ali Atay Şaşoğlu Ortaokulu ise üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi.

Etkinlik, öğrencilerin ve protokol üyelerinin hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Bu tür organizasyonlar, gençlerin özgüven kazanmalarına ve birlikte başarmanın keyfini yaşamalarına öncülük ediyor.

Haber Merkezi

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