Melikgazi'de Metruk Yapılara Fırsat Yok!

Belediyenin Kentsel Dönüşüm, İmar ve Şehircilik ile Plan ve Proje Müdürlükleri, son altı yıl içinde toplamda 2.443 gecekondu ve metruk yapıyı kaldırarak önemli bir çalışmaya imza attı. Yapılan açıklamalara göre, ilçenin birçok mahallesinde, özellikle Tacettinveli, Gülük, Yıldırım Beyazıt, Esentepe, Battalgazi ve Kazım Karabekir’de bu yıkımlar gerçekleştiriliyor.

Her yapının yıkım sürecinin, Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporlar ve yasal süreçler gerektirdiği belirtilirken, bu işlemlerin yaklaşık üç ay sürdüğü kaydedildi. Şu an için yıkımı planlanan 65 metruk yapı üzerinde işlemlerin devam ettiği ifade ediliyor. Belediyenin bu hamleleri, uyuşturucu bağımlılığı ve hırsızlık gibi olumsuz durumların önüne geçmeyi hedefliyor.

Melikgazi Belediyesi, daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla gece gündüz çalışıyor.