Hacılar'da Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası sona erdi

Hacılar Erciyesspor, Hacılar İlçe Müftülüğü ve Hacılar Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Hacılar Belediyesi Yaz Kur’an Kursları Futbol Turnuvası’nın kupa töreni coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi.

Hacılar Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen yaz Kur’an kurslarına devam eden kursiyeler arasında gerçekleştirilen futbol turnuvası sona erdi.

Hacılar Belediyesi Halı Sahası’nda oynanan final maçlarının ardından düzenlenen törene, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Kayseri Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Yıldız, Diyanet-SEN Kayseri İlçe Temsilcisi Sami Kayar, Hacılar Erciyesspor Futbol Takımı Şube Sorumlusu Halit Aysu ve turnuvada yer alan takım oyuncuları katıldı.

Turnuvada, Karpuzsekisi Hacı Mehmet Çelik Camii takımı birinci olurken, Hacılar Cami Kebir ikinci, Muhittin Tatar Camii ise üçüncü sırada yer aldı. Kaymakam Burak Dertlioğlu, kupa töreninde yaptığı konuşmada, “Emeği geçen tüm hocalarımıza, kurumlarımıza ve belediyemize çok teşekkür ediyorum. Hacılar’da bu tarz etkinlikler bizim sevdiğimiz, gençlerimizin geleceğini şekillendiren güzel hareketler. Bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesini umuyorum” ifadelerini kullandı.

Hacılar Erciyesspor Futbol Takımı Şube Sorumlusu Halit Aysu da organizasyonun başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çok güzel bir etkinlik oldu. Hacılar Belediye Başkanımız Sayın Bilal Özdoğan başta olmak üzere, Sayın Kaymakamımıza, İlçe Müftülüğümüze, İlçe Spor Müdürlüğümüze, Hacılar Erciyesspor yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu organizasyonların devam etmesi, bundan sonra da etkinliklerin artarak yapılması için çabalarımız sürecek” dedi.

Başkan Bilal Özdoğan da kazanan takımları tebrik ederek, Hacılar’da sporun her zaman destekleneceğini ve gençlerin sporla buluşmaları için bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini belirtti. Özdoğan, gençlerin geleceği için sporun önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.