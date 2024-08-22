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  • Semt pazarında kurutmalık patlıcan 10 liraya düştü

Semt pazarında kurutmalık patlıcan 10 liraya düştü

Kayseri'de pazar tezgahlarında bazı ürünlerde önceki haftaya göre fiyatlar gerilerken bazı ürünlerin ise yükseldiği görüldü. Kilosu 180 liradan satılan bamya en pahalı ürün olarak tezgahlarda yerini alırken kilosu 10 liradan satılan patates, soğan, kavun, patlıcan, maydanoz ve roka en ucuza satılan ürünler olarak tezgahlarda yer alıyor.

Semt pazarında kurutmalık patlıcan 10 liraya düştü

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda da yoğunluk yaşanıyor. Pazar tezgahlarında ise; domatesin kilosu 20 lira ile 25 lira arası,  muzun kilosu 55 lira ile  59 lira arası, limonun kilosu 30 lira ile 50 lira arası, armudun kilosu 35  lira ile  60 lira arası, şeftalinin kilosu 25 lira ile 50 lira arası, eriğin kilosu 25 lira ile 35 lira arası, üzümün kilosu  50 lira ile 60 lira arası,  kavunun kilosu 7,5 lira ile 10 lira arası, patatesin kilosu 10 lira ile 12,5 lira arası, bamyanın kilosu 40 lira ile 180 lira arası, soğanın kilosu 10 lira ile 15 lira arası, patlıcanın kilosu 10 lira ile 12,5 lira arası, kabağın kilosu 20 lira ile 25 lira arası, biberin kilosu 20 lira ile 25 lira arası değişen fiyatlarla alıcı buluyor. 
Öte yandan, elmanın kilosu 35 liradan, çileğin kilosu 50 liradan, incirin kilosu 100 liradan, salatalığın kilosu 30  liradan, Karpuz 60 liradan, maydanoz 10 liradan, roka 10 liradan, tere 15 liradan, semizotu 15 liradan, marul 20 liradan satışa sunuluyor.

Haber Merkezi

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