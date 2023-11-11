Hacılar Erciyesspor Tunceli'ye gidecek

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup’ta bulunan Hacılar Erciyesspor, yarın oynanması kararlaştırılan Ovacık Munzurspor maçı için Tunceli’ye gidecek.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta zirve mücadelesi veren ekiplerden birisi olan Hacılar Erciyesspor, ligden çekilme kararı alan Ovacık Belediye Munzurspor maçı için Tunceli’ye gidecek. Ligin 5. haftasına dahil maç için günübirlik seyehat edecek olan sarı lacivertliler, rakibi ligden çekilmesine rağmen sahaya çıkacak ve sonrasında hakem kararı ile sahadan çıkıp Kayseri’nin yolunu tutacak.

Oynadığı 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgisi bulunan ve 7 puana sahip olan Hacılar Erciyesspor, Ovacık Munzurspor maçı sonrasında puanını 10’a yükseltecek.