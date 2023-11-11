Kayseri'de UMKE ekipleri muhtemel afet ve kazalara hazırlanıyor

Kayseri’de 5 gün süren 2023 UMKE Temel Eğitimi; 43 personel ve gönüllülerin katılımıyla ’Kapadokya’nın Giriş Kapısı’ olarak nitelendirilen Soğanlı Vadisi’nde gerçekleştirildi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 5 günlük eğitimde katılımcılar ilk 3 gün teorik eğitim alırken, arama ve kurtarmada kullanılacak ekipmanlar hakkında bilgilendirildi. Daha sonra Soğanlı Vadisi’nde gerçekleşen eğitim kampında ise, uygulanan tatbikatlarla arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin bilgi ve tecrübeleri güçlendirildi. Doğada yaşama, arama kurtarmadan, yüksekten düşmeye kaya tırmanışına kadar çeşitli senaryolarla hazırlanan etapları tamamlayan ekibe, muhtemel kazalarda kullanılacak malzemelerin tanıtımı da yapıldı.

Muhtemel afet ve kazalarda ekiplerin profesyonelleşmesi açısından zaman zaman eğitimler gerçekleştirdiklerini aktaran Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, "Ülkemiz maalesef afetlere son derece açık bir ülke. dolayısıyla sağlık hizmetleri noktasında da ekiplerimizin hazır olması bizim için çok önemli. Bu manada sahada görev yapan hem UMKE hem 112 ekiplerinin eğitimleri bizim için çok kıymetli. Ekiplerimizin profesyonelleşmesi açısından onları zaman zaman eğitimlere tabii tutuyoruz. Kayseri ilinde halihazırda 209 adet UMKE gönüllüsü arkadaşımız görev yapıyordu. Bu sayıyı artırmak adına yeniden bir eğitim dönemi oluşturmuş olduk. Şuan 43 arkadaşımız sahada gerekli eğitimleri almakta. Uzman eğitimcilerimiz tarafından kendilerine saha tecrübeleri aktarılmakta ve bakanlığımızın oluşturmuş olduğu temel UMKE eğitimi bütün parametreleriyle birlikte arkadaşlarımıza aktarılmakta. 5 gün süren bir eğitimdi bu. 3 gün boyunca teorik eğitimlerini aldılar, 2 gün de sahada kamp oluşturarak hem çadır kurma, hem zorlu arazi şartlarına uyum sağlama, hem yaralıların tespiti ve onların doğru bir şekilde taşınması konularında eğitimci arkadaşlarımızdan eğitimlerini aldılar. Özellikle Soğanlı bölgesini seçmiş olduk. Bu konuda valimize ve kaymakamımıza bize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Kayseri’nin gözbebeği olan, turizm noktasında ’vitrin’ diyebileceğimiz bu alanda valimiz ve kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Umarım eğitim neticesinde donanım kazanmış olan ekiplerimiz inşallah böyle bir ihtiyaç olmaz ama yaralılar veya bir afet söz konusu olduğunda da bu ekiplerimiz tarafından sorunsuz şekilde müdahale edileceğinin bilinmesi bizim için çok anlamlıdır" dedi.

Kampı Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş da ziyaret ederek ekiplere başarılar diledi.