Hacılar iftar sofrasında buluştu

Hacılarlılar; kardeşlikle, samimiyetle ve Ramazan’ın sevinciyle AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar sofrasında buluştu. Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen iftar programına yaklaşık bin kişi katıldı.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, MHP Hacılar İlçe Başkanı Mustafa Baloğlu, AK Parti ve MHP il yöneticileri, iş adamları, şehit aileleri ve gaziler ile ilçe sakinleri katıldı. İlçeye kazandırılan yatırımları 4 ana başlıkta sınıflandırdıklarına vurgu yapan Başkan Özdoğan; "Bir taraftan devlet yatırımları bir taraftan kıymetli Memduh başkanımızın ağabeyliğinde, önderliğinde büyükşehir destekli yatırımlarımız bir taraftan ilçe Belediyesi olarak bizim yaptığımız yatırımlar diğer taraftan da hayırseverlerimiz ile birlikte yaptığımız projelerle güzel ilçemize güzel işler yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın kıymetli destekleri, cumhur ittifakının güçlü desteği, milletvekillerimiz ve teşkilatlarımızın her kademesinin yanımızda olmasıyla birçok projeyi hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte de sizin desteklerinizle ve dualarınızla güzel işler ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarda verdiğiniz desteklerden dolayı ilçemiz adına hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi. Daha sonra konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan’ı huzur içinde tamamlama temennisiyle organizasyon için Akparti Hacılar teşkilatına ve ekibine teşekkür etti. "Biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri’yiz" diyerek birlik ve beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, "Buraya gelince içimiz açılıyor, bir muhabbet ortamında gönlümüz açılıyor. Sizleri seviyoruz, her zaman desteğinizi gördük. İl başkanlığımız, milletvekilliğimiz ve belediye başkanlığımız döneminde hep sizden güç aldık. Biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri’yiz, hep beraber Hacılarız. 16 ilçemizi de kucaklıyorum" dedi. Büyükkılıç, Cumhur İttifakı’nın önemine dikkat çekerek; "Ankara’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bilge insan Milliyetçi Hareket Partimizin kıymetli Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin el ele kenetlenerek ülkenin bekası ve mazlumların sesi olma adına, ’dünya 5’ten büyüktür’ diyen cumhurbaşkanımızın ideali doğrultusunda hareket etmeleri ne kadar önemliyse burada da Cumhur İttifakı bizim için o kadar önemli. Birliğimiz, beraberliğimiz gücümüzdür. Hem ülkemizde hem de dünyada" diye konuştu.

Hacılarlıların iftar programı, konuşmaların ardından yapılan dua ile sona erdi.