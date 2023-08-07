Hacılar'ın çehresi güzelleşiyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Hacılar Belediyesi iş birliği yaparak ilçenin çehresini güzelleştiren çalışma gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği ilçelere yönelik hizmetlerine Hacılar ile devam etti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cephe düzenleme faaliyetleri ile ilçenin altyapı ve imar çalışmalarının yanı sıra estetik olarak vitrinini de güzelleştiriyor.

Cephe düzenleme çalışmaları ile Hacılar’ın güzelliğine güzellik katan ekipler, ilçenin Orta ve Yukarı Mahalleleri’nde sokak sağlıklaştırılması ve cephe iyileştirilmesi yaptı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar havadan da görüntülenirken, çalışma sonrası mahalleler, adeta görsel şölen sundu.