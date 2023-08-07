Talas Kadınlar Matinesi'nde 'Eren Bülbül' Günü

Talas Belediyesi'nin Cumhuriyetin 100. yılına özel yıl boyu düzenleyeceği 'Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri', Kadınlar Matinesi film gösterimiyle devam ediyor. 2017 yılında 11 Ağustos'ta şehit edilen Eren Bülbül'ün anısına bu çarşamba 'Kesişme: İyi Ki Varsın Eren' filmi gösterilecek.

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  • 07.08.2023 14:24
  • Güncelleme: 07.08.2023 15:50
Talas Kadınlar Matinesi'nde 'Eren Bülbül' Günü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin Cumhuriyetin 100. yılına özel yıl boyu düzenleyeceği ‘Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri’, Kadınlar Matinesi film gösterimiyle devam ediyor. 2017 yılında 11 Ağustos’ta şehit edilen Eren Bülbül’ün anısına bu çarşamba ’Kesişme: İyi Ki Varsın Eren’ filmi gösterilecek.

Trabzon’da PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün hayatının ve şehadetinin anlatıldığı film, kadınlara ve 7 yaş üzeri çocuklara özel olarak izletilecek. Yapımcılığını TRT ve Dijital Sanatlar’ın yaptığı, başrollerinde İsmail Hacıoğlu ve Rahman Beşel’in yer aldığı sinema filmi, yine Talas Gezegen Armonia Düğün Salonunda gösterilecek. 9 Ağustos Çarşamba Günü saat 11.00’de başlayacak program her zaman olduğu gibi ücretsiz olarak takip edilebilecek.

İHA

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