Hacılar'ın Yatırım Projeleri Masaya Yatırıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın riyasetinde düzenlenen toplantıya, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Büyükşehir Belediyesi yönetimi, KASKİ ve KCETAŞ genel müdürleri ile birlikte Hacılar Belediyesi birim müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Değerli Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın liderliğinde bugüne kadar ilçemize yapılan katkılar sayesinde Hacılar’ımız her geçen gün daha da güzelleşiyor. Kayseri Caddesi başta olmak üzere altyapıdan üstyapıya, kentsel dönüşümden sosyal projelere kadar birçok alanda Büyükşehir Belediyemizin desteğini güçlü bir şekilde hissediyoruz. Biz birlikte çalışmaya, birlikte üretmeye devam edeceğiz. Bu binada düzenlediğimiz bu toplantı dahi aslında kentsel dönüşümde Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle ortaya çıkan bir başarı örneğidir” ifadelerini dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç’tan Tam Destek Vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise ilçeye duyduğu muhabbeti şu sözlerle ifade etti:

“Hacılar her yönüyle örnek bir ilçe. Gerek nüfusun niteliği gerekse sosyal yapısıyla kıymetli bir yerleşim. Burada, sadece sayıya değil, etkili hizmete ve potansiyele bakıyoruz. Bilal Başkanımızla ve teşkilatıyla güçlü bir uyum içerisindeyiz. Hacılar’da yapılan her işte birlik ve beraberlik hâkim. KASKİ, KCETAŞ ve diğer kurumlarımızla koordineli bir şekilde ilerliyoruz. Bu güzel ilçeyi daha cazip, daha yaşanabilir hale getirmek için biz de Büyükşehir olarak her zaman destek vermeye devam edeceğiz.”

Toplantıda başta Hacılar-Kayseri bağlantı yolu başta olmak üzere ilçede yürütülen altyapı, üstyapı, enerji, içme suyu ve çevre düzenlemesi gibi projeler teknik sunumlar eşliğinde detaylı olarak ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişiyle projelerde gelinen son aşamalar değerlendirildi

Toplantının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Başkan Bilal Özdoğan ve beraberindeki heyet, Hacılar Kentsel Dönüşüm Alanı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve ilçe esnafıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.