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  • Müsiad Şube Başkanı Akmermer: 'Kayseri'ye Nitelikli Göç ve Nüfus Artışıyla Beka Sorunumuzu Çözebiliriz'

Müsiad Şube Başkanı Akmermer: 'Kayseri'ye Nitelikli Göç ve Nüfus Artışıyla Beka Sorunumuzu Çözebiliriz'

Kayseri Müsiad Şube Başkanı Ferhat Akmermer, TV Kayseri'deki Haber Saati programında önemli açıklamalarda bulundu. Akmermer, önümüzdeki 5-10 yıl içinde Kayseri'ye minimum 250 bin, maksimum 500 bin arası nitelikli göçün gerekebileceğini belirtti. Şehirdeki nüfus artışını ve ekonomik gelişimi desteklemek amacıyla bu göçün önemli olduğuna vurgu yaptı.

Müsiad Şube Başkanı Akmermer: 'Kayseri'ye Nitelikli Göç ve Nüfus Artışıyla Beka Sorunumuzu Çözebiliriz'

Akmermer’e göre, Kayseri’nin kendi GSYİH’sını artırmak ve nüfus dinamiklerini sağlıklı tutmak için cazip ve nitelikli göç önemli. Ayrıca, doğurganlık hızındaki düşüşün nüfus yapısını olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Şehirlerin yaşam kalitesi ve altyapı açısından gelişmişliği sayesinde, Kayseri’nin doğal cazipliğinin devam ettiğini ve bu gelişimin sürdürülebilir olması için nitelikli insan kaynağını çekmenin büyük bir beka sorunu çözümüne katkı sağlayacağını ifade etti.

Akmermer, şehirlerin geçmişten günümüze iyi bir şehircilik ve yaşam kalitesi ortamı sunduğunu ve Kayseri’nin de bu noktada bir cazibe merkezi olmaya devam edeceğini belirtti.

Haber Merkezi

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