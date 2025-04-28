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Hacılar Kayseri Caddesi'nde Altyapı ve Üstyapı Yenileme Çalışmaları Başladı

Hacılar ilçesindeki Kayseri Caddesi'nin 2 kilometrelik bölümünde altyapı ve üstyapı yenileme çalışmaları resmen başladı. Çalışmalar, ilçenin ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor.

Hacılar Kayseri Caddesi'nde Altyapı ve Üstyapı Yenileme Çalışmaları Başladı

Yerel yönetim, asfalt söküm işlemlerine başladı ve bu süreçte 2 ay süresince devam edecek altyapı çalışmaları ile üstyapı yenilemesi yapılacak. İlgili süreçte, çalışmanın sürmesi nedeniyle sürücülerden işaret ve uyarılara dikkat etmeleri istendi.

Altyapı çalışmaları tamamlandıktan hemen sonra üstyapının da yenileneceği belirtildi. Hacılar Belediyesi, bu önemli çalışmanın ardından ilçenin ulaşım kalitesinin artacağına ve vatandaşların daha konforlu bir yolculuk deneyimi yaşayacaklarına vurgu yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından oluşacak konforun tüm halk için faydalı olması bekleniyor.

Haber Merkezi

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