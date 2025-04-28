Melikgazi'de Gençlere Yönelik Hizmetler
Melikgazi Belediyesi, gençlere yönelik sunduğu hizmetlerle dikkat çekiyor. 18 futbol sahası ile gençlerin sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel aktiviteler gerçekleştirmesine olanak tanıyan belediye, 'Önce gençlik' temasıyla önemli projelere imza atıyor.
Belediye, Akıl Küpü Kütüphaneleri, Osmanlı Kitap Kafe, TEKNOFEST destek programları ve sosyal tesislerle gençlerin hizmetinde. Bu projeler, gençlerin hem eğlenceli vakit geçirebilmelerine hem de sağlıklarını koruyarak kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına katkı sağlıyor.
Melikgazi'deki futbol sahaları, TOKİ Demokrasi, 19 Mayıs, Kocatepe, Kazım Karabekir, Germir, Mimarsinan Fatih, Hisarcık, Gülük, Altınoluk, Yeşilyurt, Danişmentgazi, TOKİ Bahçelievler, Şirintepe ve Battalgazi mahallelerinde yer alıyor ve toplamda 18 sahadan oluşuyor.
Belediye, gençlere yönelik desteklerini artırarak devam ettirme hedefinde.