Hacılar, 'Sakin Şehir' listesine aday

Hacılar ilçesi Uluslararası Cittlaslow Birliği'nin 'sakin şehir' listesine girebilmek için çalışma yürütüyor. Listede Türkiye'den 17 ilin 22 ilçesi yer alıyor.

PAYLAŞ
  • 01.08.2023 10:30
  • Güncelleme: 01.08.2023 11:41
  • 101
Hacılar, 'Sakin Şehir' listesine aday
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar ilçesi Uluslararası Cittlaslow Birliği’nin ’sakin şehir’ listesine girebilmek için çalışma yürütüyor. Listede Türkiye’den 17 ilin 22 ilçesi yer alıyor.

Hacılar’ın da Uluslararası Cittaslow Birliği’nin ’sakin şehir’ kriterlerine uyduğunu ifade eden başkan Özdoğan yaptığı açıklamada; “Hacılar, huzur ilçesi, birlik, beraberlik ilçesi. Herkesin herkesi tanıdığı, bildiği, sevdiği, saydığı bir ilçe. İnşallah kaymakamlığımız ile birlikte biz de Cittaslow sakin şehir için ön çalışma yapıyoruz. Bu devam eden bir süreç, inşallah onu da başarıyla sonuçlandırırız. Bizim tarihi yapılarla ilgili eksik kalan yönlerimiz vardı. Onun dışında büyük oranda tamamlıyoruz. Lifos Dağı’nda tarihi kalıntılar var. Hisarcık Caddesi’nde ve Kayseri Caddesi’nde 1900’lü yılların başında olan yapılar var. İnşallah onları da bir süreçte değerlendireceğiz. Çünkü bunun bir süreci var, veriler toplanacak başvurular yapılacak. Hacılar bir taraftan turizm, bir taraftan sanayi ilçesi, bir taraftan esnaf, bir taraftan da spor ilçesi. İlçemiz nereden bakarsanız bakın nezih bir ortam, güzel bir ortam ve aradığınız her şeyi rahatlıkla bulabileceğiniz bir ortam" dedi.

Cittaslow olması için ilçelerin özellikle gürültülü, trafik, görsel kirlilik, hava ve su temizliği, kentsel yaşam kalitesi, misafirperverlik gibi kriterlerin başarılı olması gerekiyor.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tomarza'da hububat hasat zamanı başladı

Tomarza'da hububat hasat zamanı başladı

Valizden uyuşturucu fışkırdı

Valizden uyuşturucu fışkırdı

Hacılar, 'Sakin Şehir' listesine aday

Hacılar, 'Sakin Şehir' listesine aday

Kayseri İtfaiyesi Antalya Yangın görevini tamamladı

Kayseri İtfaiyesi Antalya Yangın görevini tamamladı

AGÜ'lü Öğrencilerin Sanal Gerçeklik Oyunu

AGÜ'lü Öğrencilerin Sanal Gerçeklik Oyunu

Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları'nda Kayseri tam not aldı

Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları'nda Kayseri tam not aldı

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
Kayseri'de suya 7 zam geldi

Kayseri’de suya 7 zam geldi

5
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

6
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarraf Gülderdi: 'Altın fiyatları yıl sonunda yeni rekor kırabilir'

Sarraf Gülderdi: ‘Altın fiyatları yıl sonunda yeni rekor kırabilir’

Uyuşturucu madde operasyonunda 1 gözaltı

Uyuşturucu madde operasyonunda 1 gözaltı

DAHA FAZLA
Doktorlar 2 gün iş bırakıyor

Doktorlar 2 gün iş bırakıyor

Ertuğrulgazi Kentsel Dönüşüm Projesi devam ediyor

Ertuğrulgazi Kentsel Dönüşüm Projesi devam ediyor

Başkan Palancıoğlu, Kayseri'nin 2. Akademisyen Belediye Başkanı

Başkan Palancıoğlu, Kayseri'nin 2. Akademisyen Belediye Başkanı

Pastırmaya gurbetçi dopingi

Pastırmaya gurbetçi dopingi

MHP lideri Bahçeli'nin Yerel Seçim Stratejisi

MHP lideri Bahçeli’nin Yerel Seçim Stratejisi