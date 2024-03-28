Hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı: 5 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı: 5 yaralı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sivas-Kayseri karayolu Dörtyol ışıklı kavşakta meydana geldi. S.B. (40) yönetimindeki 38 AHT 722 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen A.Ö. (34) idaresindeki 58 ES 521 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile inceleme başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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