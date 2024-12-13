Hafta sonu Kayseri'de hava durumu

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre Kayseri'de hafta sonu sisli ve parçalı bulutlu hava şartları hakim olacağı tahmin ediliyorken kent genelinde en yüksek sıcaklığın 10, en düşük sıcaklığın -12 derece olması bekleniyor.

Hafta sonu Kayseri'de hava durumu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü’nün hava tahmin raporlarına göre; hafta sonunda Kayseri’de hava sıcaklıklarının en yüksek 10 derece, en düşük -12 derece olması tahmin edilirken bazı ilçelerde, sisli ve parçalı bulutlu hava durumunun etkili olması bekleniyor.

İlçelerde hafta sonu için tahmin edilen ortalama sıcaklık değerleri ise şu şekilde:

Akkışla: En düşük -12, en yüksek 4 derece 
Bünyan: En düşük -8, en yüksek 7 derece  
Develi: En düşük -5, en yüksek 7 derece 
Felahiye: En düşük -6, en yüksek 8 derece 
Hacılar: En düşük -5, en yüksek 10 derece 
İncesu: En düşük -5, en yüksek 8 derece 
Özvatan: En düşük -10, en yüksek 5 derece 
Pınarbaşı: En düşük -12, en yüksek 4 derece 
Sarıoğlan: En düşük -8, en yüksek 6 derece 
Sarız: En düşük -6, en yüksek 4 derece 
Tomarza: En düşük -9, en yüksek 3 derece 
Yahyalı: En düşük -8, en yüksek 7 derece 
Yeşilhisar: En düşük  -4, en yüksek 9 derece.
 

Haber Merkezi

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