Hafta sonu Kayseri'de hava durumu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü’nün hava tahmin raporlarına göre; hafta sonunda Kayseri’de hava sıcaklıklarının en yüksek 10 derece, en düşük -12 derece olması tahmin edilirken bazı ilçelerde, sisli ve parçalı bulutlu hava durumunun etkili olması bekleniyor.

İlçelerde hafta sonu için tahmin edilen ortalama sıcaklık değerleri ise şu şekilde:

Akkışla: En düşük -12, en yüksek 4 derece

Bünyan: En düşük -8, en yüksek 7 derece

Develi: En düşük -5, en yüksek 7 derece

Felahiye: En düşük -6, en yüksek 8 derece

Hacılar: En düşük -5, en yüksek 10 derece

İncesu: En düşük -5, en yüksek 8 derece

Özvatan: En düşük -10, en yüksek 5 derece

Pınarbaşı: En düşük -12, en yüksek 4 derece

Sarıoğlan: En düşük -8, en yüksek 6 derece

Sarız: En düşük -6, en yüksek 4 derece

Tomarza: En düşük -9, en yüksek 3 derece

Yahyalı: En düşük -8, en yüksek 7 derece

Yeşilhisar: En düşük -4, en yüksek 9 derece.

