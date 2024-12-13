Hafta sonu Kayseri'de hava durumu
Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre Kayseri'de hafta sonu sisli ve parçalı bulutlu hava şartları hakim olacağı tahmin ediliyorken kent genelinde en yüksek sıcaklığın 10, en düşük sıcaklığın -12 derece olması bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü’nün hava tahmin raporlarına göre; hafta sonunda Kayseri’de hava sıcaklıklarının en yüksek 10 derece, en düşük -12 derece olması tahmin edilirken bazı ilçelerde, sisli ve parçalı bulutlu hava durumunun etkili olması bekleniyor.
İlçelerde hafta sonu için tahmin edilen ortalama sıcaklık değerleri ise şu şekilde:
Akkışla: En düşük -12, en yüksek 4 derece
Bünyan: En düşük -8, en yüksek 7 derece
Develi: En düşük -5, en yüksek 7 derece
Felahiye: En düşük -6, en yüksek 8 derece
Hacılar: En düşük -5, en yüksek 10 derece
İncesu: En düşük -5, en yüksek 8 derece
Özvatan: En düşük -10, en yüksek 5 derece
Pınarbaşı: En düşük -12, en yüksek 4 derece
Sarıoğlan: En düşük -8, en yüksek 6 derece
Sarız: En düşük -6, en yüksek 4 derece
Tomarza: En düşük -9, en yüksek 3 derece
Yahyalı: En düşük -8, en yüksek 7 derece
Yeşilhisar: En düşük -4, en yüksek 9 derece.