Hafta sonu serin havaya kavuşuyoruz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Kayseri’de sıcaklıklar 4 ila 5 derece düşerken yarın öğle saatlerinden sonra ise gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ön görülüyor.

Meteoroloji verilerine göre ise 6 günlük hava tahmin raporu ise şu şekilde;

23 Ağustos Cuma en yüksek 29 en düşük 15

24 Ağustos Cumartesi en yüksek 29 en düşük 15

25 Ağustos Pazar en yüksek 29 en düşük 13

26 Ağustos Pazartesi en yüksek 31 en düşük 15

27 Ağustos Salı en yüksek 33 en düşük 16

28 Ağustos Çarşamba en yüksek 34 en düşük 16 derece olması bekleniyor.