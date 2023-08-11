Hafta sonu sıcaklıklara dikkat! | 12 – 13 Ağustos 2023

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 12 – 13 Ağustos 2023 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre hafta içi güneşli ve sıcak geçen hava, hafta sonu da devam edecek. Cumartesi ve Pazar günü havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Kayseri merkezde cumartesi ve pazar günü en düşük sıcaklığın 14, en yüksek sıcaklığın ise 38 derece olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, vatandaşları yüksek sıcaklık konusunda uyardı. Yapılan uyarıda, “Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık değerlerinin, kent merkezi tahminlerine yakın olması bekleniyor.

İLÇELERDE HAFTA SONU BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ

Akkışla: En düşük 13, en yüksek 33 derece

Bünyan: En düşük 14, en yüksek 36 derece

Develi: En düşük 19, en yüksek 37 derece

Felahiye: En düşük 16, en yüksek 37 derece

Hacılar: En düşük 18, en yüksek 35 derece

İncesu: En düşük 15, en yüksek 37 derece

Özvatan: En düşük 12, en yüksek 35 derece

Pınarbaşı: En düşük 12, en yüksek 35 derece

Sarıoğlan: En düşük 16, en yüksek 37 derece

Sarız: En düşük 10, en yüksek 35 derece

Talas: En düşük 14, en yüksek 38 derece

Tomarza: En düşük 11, en yüksek 37 derece

Yahyalı: En düşük 14, en yüksek 37 derece

Yeşilhisar: En düşük 18, en yüksek 41 derece.