Hal kompleksindeki cinayetin şüphelileri yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde karşılaşan husumetliler arasında çıkan kavgada bir kişi başından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan cinayet büro dedektifleri, şüpheli 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

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  • 31.12.2023 00:26
  • Güncelleme: 31.12.2023 06:26
Hal kompleksindeki cinayetin şüphelileri yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde karşılaşan husumetliler arasında çıkan kavgada bir kişi başından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan cinayet büro dedektifleri, şüpheli 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

İlçeye bağlı Cırgalan Mahallesi’nde bulunan hal kompleksinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup karşılaştı. Grup arasında çıkan ve tüfek, tabanca, bıçağın da kullanıldığı kavgada, Turgay O. başından, Adem O. ise bacaklarından vuruldu. Ağır yaralanan Turgay O. ile Adem O. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Turgay O. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ekipler; olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

Kayseri Gündem
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