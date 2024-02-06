Halil Dervişoğlu Kayserispor'a doğru

Transferin son günlerine yaklaşırken tahtayı açmak için girişimlerini hızlandıran ve evrak bekleyen Kayserispor, golcü transferi için kolları sıvadı. Galatasaray forması giyen genç oyuncu Halil Dervişoğlu’nu kadroya katmak isteyen sarı-kırmızı ekip oyuncu ve kulübüyle görüşmeleri hızlandırdı. Thiam’ın gidişi sonrasında forvet sıkıntısı çeken ve gol yollarında olumsuz etkilenen Kayserispor bu sorunu Dervişoğlu ile çözmek istiyor. Galatasaray ve Kayserispor anlaşırsa Halil, sezonun kalan kısmında Kayserispor’da kiralık olarak forma giyecek.

Bu sezon 19 resmi maçta forma giyen Dervişoğlu, 3 gol atarken 1 de asist yaparak 4 gole direkt katkı sağladı.