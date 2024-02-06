Kayseri'de 1 kişinin öldüğü kavgaya karışan 2 şahıs tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kayseri'de 1 kişinin öldüğü kavgaya karışan 2 şahıs tutuklandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yoğunburç Caddesi üzerinde iddiaya göre, Alican U. ve kız arkadaşı Sibel Y. ile yolda yürüyen B.Y. (48) arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Y., vücuduna isabet eden bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan B.Y., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda da Alican U. ve Sibel Y. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Alican U. ve Sibel Y., adli tabiplikteki sağlık kontrollerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de 1 kişinin öldüğü kavgaya karışan 2 şahıs tutuklandı
Kayseri'de 1 kişinin öldüğü kavgaya karışan 2 şahıs tutuklandı
Kayseri'de 1 kişinin öldüğü kavgaya karışan 2 şahıs tutuklandı
İHA
Kayseri Gündem

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