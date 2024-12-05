Halk otobüsü alev alev yandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde özel halk otobüsünde çıkan yangında otobüsün motor kısmı küle döndü.

Halk otobüsü alev alev yandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde özel halk otobüsünde çıkan yangında otobüsün motor kısmı küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerinde seyir halinde olan 38 AB 079 plakalı özel halk otobüsünün motor kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine otobüste bulunan yolcular hemen tahliye edilirken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Çıkan yangında yaralanan olmazken, otobüsün motor kısmı da küle döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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