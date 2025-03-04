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Halk otobüsünün çarptığı genç kız ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'nde halk otobüsü yayaya çarptı. Kazada ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Halk otobüsünün çarptığı genç kız ağır yaralandı

Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi’nde meydana gelen kazada otobüs şoförü E.D., R.S.K. (20) isimli genç kıza çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan R.S.K.’ye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra genç kız hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi

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