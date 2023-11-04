Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye: Direniş tüm gücüyle...

Haniye, Arap ve İslam dünyasına çağrı yaptı ve Mısır'ında Refah kapısını tamamen açmaya ve bunu engelleyen her türlü düşünceyi aşmaya çağırdığını belirterek şunları söyledi:

"En sonuncusu bugün Şifa Hastanesi kapısındaki yaralı ve yaralıların hedef alınması olan hastanelerin organize hedeflenmesi, Kudüs Hastanesi çevresinin ve Endonezya Hastanesi çevresinin hedef alınmasıyla eş zamanlı yaşanıyor.

Bu katliamlar, topraklarımızı savunan, binlerce şehit ve yaralının intikamını alan işgalci kara kuvvetlerinin direnişinden peş peşe darbeler alan işgal ve kara kuvvetlerinin yaşadığı çıkmazın bir ifadesidir.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in yeni ziyaretiyle aynı zamana denk gelen bu vahşet, ABD'nin tüm insani değerlere ve uluslararası yasalara bu düzeyde meydan okumayla işgale sağladığı yeşil ışık ve açık örtünün sonucudur.

Bu menfur suçlar ve katliamlar karşısında şunu beyan ediyoruz:

Direniş tüm gücüyle halkımızı savunmaya, tüm vahşetiyle saldırmaya devam edecek, işgalin topraklarımızda yeri olmayacaktır. - Yaralıların ve hastanelerin katledilmesi karşısında Mısır'daki kardeşlerimizi, kararlı sektördeki kardeşlerine karşı ulusal sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için Refah kapısını tamamen açmaya ve bunu engelleyen her türlü düşünceyi aşmaya çağırıyoruz. onların tüm insani ihtiyaçlarını karşılamak. Arap ve İslam halklarını ve dünyanın özgür insanlarını, Siyonistler ve müttefikleri karşısında bu kana karşı öfkelerini dile getirmeye ve işgali bu saldırıları durdurmaya zorlayacak bir Arap, İslam ve uluslararası tutum talep etmeye çağırıyoruz.

Uluslararası toplumu, işgalin işlediği savaş suçlarına son verme yönündeki insani, ahlaki ve siyasi sorumluluğunu üstlenmeye, bu suçların siyasi, hukuki ve medyadaki üzerindeki örtüyü kaldırmaya ve bu suçun kapsamlı bir şekilde durdurulması yönünde kendisini bağlayan BM kararlarını uygulamaya çağırıyoruz. Gazze'de halkımıza karşı yürüttüğü soykırım savaşıdır.

İsmail Haniye

Hamas Siyasi Büro Başkanı"