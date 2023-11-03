Hamas, Arap dünyasını uyardı: Amerikan yönetimi ile iş birliği yapmayın

“Tüm Arap devletlerine bu şüpheli plan konusunda Amerikan yönetimiyle iş birliği yapmamalarını söylüyoruz.” diyen Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Gazi Hamad, Arap dünyasını ABD'yle iş birliği yapmamaları konusunda uyardı:

“Amerika'nın bölgedeki sürekli çabaları, Gazze Şeridi'ne yönelik bu hain saldırıyı daha fazla örtbas etme, işgal devletine yardım sağlama ve siyasi çözümleri dayatma çabalarıdır. Amerika'nın her zaman bölgede ortaklarıyla birlikte çalıştığını söylediğini size hatırlatmak isterim. Tüm Arap devletlerine bu şüpheli plan konusunda Amerikan yönetimiyle iş birliği yapmamalarını söylüyoruz.”

Aksa Tufanı adı verilen 7 Ekim saldırısının sadece başlangıç olduğunu belirten Hamad, “İsrail'e ders vermeliyiz ve bunu tekrar tekrar yapacağız. Aksa Tufanı sadece ilkiydi. İkincisi de üçüncüsü de dördüncüsü de olacak. Çünkü içinde bulunduğumuz durumu çözmeye dair inancımız ve savaşacak kapasitemiz var.” ifadelerini kullandı.

Hamas, İsrail'in saldırılara devam ettiğini hatırlattı. Sivil halkın üzerine bombalar yağdırdığını söyledi. İsrail'i tüm Müslümanlar için tehlike olarak tanımladı:

“İsrail, bizim topraklarımızda yeri olmayan bir ülke. Bu ülkeyi kaldırmalıyız çünkü güvenlik, askeri ve siyasi açıdan Arap ve İslam dünyası için bir felaket ve bunu yok etmeliyiz.”

İsrail ordusunun Gazze'deki kara saldırısında ağır kayıplar verdiğini söyledi:

“Kara operasyonuna gelince, büyük özgüvenle konuşabilirim ki, işgal güçleri büyük başarısızlık içerisinde ve askerlerini, tanklarını kaybettiler. Kassam tugayları ve direniş güçleri karşı koymayı sürdürüyor, karadaki işgali durduruyor. İşgal güçlerine zarar ve kayıplar vermeyi başardılar. Gazze işgalin boğazında diken olarak kalacak, biz de işgale karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Kaynak: Haber vakti