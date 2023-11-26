Hamas'tan Barselona açıklaması!

Hamas'ın Barselona Belediyesi'nin, işgal rejimi ile ilişkileri kesme kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.

PAYLAŞ
  • 26.11.2023 06:49
  • Güncelleme: 26.11.2023 06:49
Hamas'tan Barselona açıklaması!

Mehmet Bozdaş

Hamas, İspanya'nın Barselona Belediyesi'nin, Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkese ulaşılana ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları ile Filistin halkının temel hakları garanti altına alınana kadar işgal rejimi israil ile kurumsal ilişkileri askıya alma kararını "cesur bir duruş" olarak nitelendirdi.

Hamas'ın Telegram hesabından, Barselona Belediyesi'nin, işgal rejimi ile ilişkileri kesme kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik saldırı ve soykırım savaşını reddederek işgalci oluşumla ilişkisini kesme kararı alan Barselona Belediyesi'nin cesur duruşunu takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hamas, dünyadaki tüm şehir ve belediye meclislerine "Barselona Belediyesi'nin Nazi-Siyonist işgalinin çocuklara ve savunmasız sivillere yönelik katliamlarını reddeden bu tutumunu izlemeleri" çağrısında bulundu.

İspanya'nın Barselona Belediyesi, Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkese ulaşılana ve BM kararları ile Filistin halkının temel hakları garanti altına alınana kadar işgal rejimi ile kurumsal ilişkilerini askıya aldığını duyurmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de dün Refah Sınır Kapısı'nda yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Bunu AB ile birlikte yapmalıyız. Ancak AB Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır." demişti.

Kaynak:Doğru haber

Kurumsal Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Direnişçiler olmasaydı özgürlüğü göremezdik'

'Direnişçiler olmasaydı özgürlüğü göremezdik'

Özgürlüğüne kavuşan Filistinliler için tatlı dağıtıldı

Özgürlüğüne kavuşan Filistinliler için tatlı dağıtıldı

Çevre, İklim, Turizm ve Medya Konferansı gerçekleştirildi

Çevre, İklim, Turizm ve Medya Konferansı gerçekleştirildi

Elitaş: 'Yaklaşık 4 milyon 700 bin kişiye 5 bin TL'lik ikramiye hayırlı olsun'

Elitaş: 'Yaklaşık 4 milyon 700 bin kişiye 5 bin TL'lik ikramiye hayırlı olsun'

Osman Ulubaş Köşk İlkokulu ve Ortaokulu'nun protokolü imzalandı

Osman Ulubaş Köşk İlkokulu ve Ortaokulu'nun protokolü imzalandı

Melikgazi'de 'Sonsuzluk Kervanı' ile şiir dolu bir gece yaşandı

Melikgazi'de 'Sonsuzluk Kervanı' ile şiir dolu bir gece yaşandı

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

4
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

5
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

6
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saklı Çeyiz Teşhir Edildi

Saklı Çeyiz Teşhir Edildi

ERÜ'ye TÜBA'dan 3 Ödül

ERÜ'ye TÜBA'dan 3 Ödül

DAHA FAZLA
Hamas'tan Barselona açıklaması!

Hamas'tan Barselona açıklaması!

Siyonistlerin yasağına rağmen haykırdı: Muhammed ed-Dayf'ın askerleriyiz

Siyonistlerin yasağına rağmen haykırdı: Muhammed ed-Dayf'ın askerleriyiz

TÜGVA Gençlerinden 'Yüzünü Filistin'e Dön' Yürüyüşü

TÜGVA Gençlerinden 'Yüzünü Filistin'e Dön' Yürüyüşü

AGD'li öğrenciler Filistin için yürüdü

AGD'li öğrenciler Filistin için yürüdü

Kayserispor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı