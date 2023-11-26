Siyonistlerin yasağına rağmen haykırdı: Muhammed ed-Dayf'ın askerleriyiz

İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı Yahudi kadın ve çocukların hem 7 Ekim'e hem de bu sürece dair yapacakları konuşmalarını güvenlik endişelerini gerekçe göstererek yasakladı.

Aynı zamanda bırakacağı Filistinli esirlerin de basına konuşmaları, kutlama yapmaları ve hapishane koşullarına dair beyanat vermeleri halinde onları geri tutuklayacağını duyurdu.

Serbest bırakılan Filistinli bir kadın ise Siyonistlerin tehditlerine aldırış etmeyerek basına demeç verdi.

Tekbirle başladığı konuşması çevresindeki Filistinliler tarafından ilgiyle takip edildi.

Filistinli kadın, 'Muhammed ed-Dayf'ın askerleriyiz' diye bağırdı.

Muhammed ed-Dayf, 7 Ekim'den Aksa Tufanı operasyonuyla işgalci İsrail'e unatamayacağı bir travma yaşatan Hamas’ın askeri kanadı El-Kassam Tugaylarının komutanlığı görevini yürütüyor.

Kaynak: Haber vakti