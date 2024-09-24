Hamile kadın 3. kattan böyle düştü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, hamile kadının 3. kattan park halindeki aracın üzerine düşerek ağır yaralandığı olayın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Hamile kadın 3. kattan böyle düştü
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, hamile kadının 3. kattan park halindeki aracın üzerine düşerek ağır yaralandığı olayın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı üzerinde bulunan 11 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda; iddiaya göre hamile olduğu öğrenilen Gizem A. (26) dengesini kaybederek 3. kattaki evlerinin mutfağının penceresinden aşağı düştü. Aşağıda park halindeki aracın üzerine düşen Gizem A., ardından da betona çakıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Öte yandan, meydana gelen feci olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

https://www.youtube.com/watch?v=vbSpKpFgLwo

 

İHA
Kayseri Gündem

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