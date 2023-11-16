Hangar inşaatında yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi

Melikgazi İlçesi  Anbar Mahallesi'nde hangar inşaatında yüksekten düşen bir işçi yaşamını yitirdi.

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  • 16.11.2023 22:06
  • Güncelleme: 16.11.2023 22:06
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Hangar inşaatında yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi

Olay saat 18.00’de Melikgazi İlçesi Anbar Mahallesi’nde bir hangar inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan bir işçi yüksekten düştü. Olay yerine sağlık ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

1ha

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