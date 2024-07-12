Harikalar Diyarında Sukaypark'a yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı’nda hayata geçirilen 100 bin metrekare alanda yer alan Sukaypark bu yaz mevsiminde de yoğun ilgi görüyor.

2013 yılından beri hizmet veren Sukaypark Tesisi, son yıllarda Kayseri’nin en gözde tesislerden biri haline gelirken, yurt dışından ve yurt içinden ziyaretçiler ağırlıyor. Kayseri’nin en iyi sosyal yaşam alanlarından biri olan Sukaypark, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç’tan Sukaypark’a davet

65 bin ton su tutma kapasitesine sahip yapay gölet üzerinde konuşlandırılan 520 metre uzunluğa sahip mekanik tesis, su kayağı severler için büyük bir fırsat sunarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, sporseverleri bu heyecanı yaşamaya davet etti.

Başkan Büyükkılıç, Spor A.Ş.’nin birbirinden özel etkinlik ve faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak sıcak yaz günlerinde serinletici aktivitelerimize devam ediyoruz. Bazı anlar anlatılmaz, yaşanır. Bu güzel anları yaşamanız için sizleri ülkemizin en gözde tesislerinden biri olan Sukaypark’a bekliyoruz. Her şey Kayseri için” diye konuştu.

Ziyaretçilerden tesise tam not

Bir vatandaş, “Türkiye’nin birçok şehrini gezdim, hem fiyat hem de hizmet yönünden güzel bir hizmet alamadık. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” derken, başka bir vatandaş ise Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşadığını, Kayseri’nin bir başka şehir olduğunu, Büyükşehir’in ve Spor A.Ş.’nin etkinliklerini değerlendirmeye çalıştığını ifade etti.

Sukaypark’tan çok keyif aldıklarını söyleyen çocuklar da Büyükşehir Belediyesi ile yaz tatilinin çok güzel geçtiğini, Sukaypark’ın çok güzel bir tesis olduğunu, çok eğlendiklerini anlattılar.