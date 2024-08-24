Hasene Vakfı Kültür Sanat Merkezi ilgi görüyor

Yaklaşık dört yıl önce Kayseri'de şube olarak hizmet kervanına katılan Hasene Vakfı yaptığı çalışmalarla göz doldurmaya, ilgi alanı olmaya devam ediyor.

Kayseri Şube Başkanı Mehmet Topuz yaptığı açıklamada, başta İnsani yardım olmak üzere, eğitim çalışmalarında özellikle Mişrak Çocuk Kulübü ile okul öncesi 4 – 6 yaş grubu çocuklarının eğitimine büyük önem verdiklerini belirterek, kadınlar teşkilatı ile yetişkin hanımlara yönelik eğitim ve sohbet proğramlarının yanı sıra Gençlik Teşkilatı ile genç kızlarımıza yönelik çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Kısa bir süre önce resterasyonu tamamlanan ve Büyükşehir Belediyesi'nden kiralanarak hizmete giren Gavremoğlu Konağınıda kültür ve sanat faaliyetlerinin yapıldığı bir merkez haline getirme çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Şube Başkanı Mehmet Topuz, ayrıca Yurtdışından gelen gurbetçilerimizle ilgili çalışmalar da yaptıklarını, ülkemizde karşılaştıkları bir takım sorunlarda danışma, ve çözüm odaklı tavsiyelerde bulunduklarını belirtti.