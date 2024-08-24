Erkilet Bulvarı'nda kaza: 2 yaralı
Kocasinan İlçesi Erkilet Bulvarı'nda yoldan çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza dün saat 23.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Erkilet Bulvarı’nda meydana geldi. Yoldan çıkarak boş araziye giren otomobil takla attı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekiler ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç kaza mahalinden kaldırılırken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.