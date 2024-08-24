Erkilet Bulvarı'nda kaza: 2 yaralı

Kocasinan İlçesi Erkilet Bulvarı'nda yoldan çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Erkilet Bulvarı'nda kaza: 2 yaralı

Kaza dün saat 23.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Erkilet Bulvarı’nda meydana geldi. Yoldan çıkarak boş araziye giren otomobil takla attı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekiler ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç kaza mahalinden kaldırılırken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

1ha

Bakmadan Geçme

Bakan Uraloğlu, 'Hedefimiz 2025 yılında Erciyes Çevre Yoluna başlamak'
Bakan Uraloğlu, “Hedefimiz 2025 yılında Erciyes Çevre Yoluna başlamak”
Tamircide çıkan yangın iş yerini kül etti
Tamircide çıkan yangın iş yerini kül etti
Bakan Uraloğlu 'Kayseri'ye 22 yılda 61,2 milyar TL yatırım yaptık'
Bakan Uraloğlu 'Kayseri'ye 22 yılda 61,2 milyar TL yatırım yaptık'
Boyacıköy Mahallesi'nde müstakil evde korkutan yangın
Boyacıköy Mahallesi'nde müstakil evde korkutan yangın
Kayseri'de kapanan şirket sayısı bu ay yüzde 62,9 oranında arttı
Kayseri'de kapanan şirket sayısı bu ay yüzde 62,9 oranında arttı
Saadet Partisi İl Başkanı Altun: 'Hızlı Tren planlanırken Kayseri adeta yok sayıldı'
Saadet Partisi İl Başkanı Altun: 'Hızlı Tren planlanırken Kayseri adeta yok sayıldı'