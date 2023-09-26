Hasta çocuğu okula göndermeyin

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker, kış aylarının yaklaşmasıyla beraber üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını söyleyerek, Özellikle hasta olan çocuklarımızın okula gönderilmemesi konusunda özel bir çaba harcamamız gerekiyor dedi.

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  • 26.09.2023 10:42
  • Güncelleme: 26.09.2023 14:26
Hasta çocuğu okula göndermeyin
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker, kış aylarının yaklaşmasıyla beraber üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını söyleyerek, "Özellikle hasta olan çocuklarımızın okula gönderilmemesi konusunda özel bir çaba harcamamız gerekiyor" dedi.

Havaların soğuması ve okulların açılmasıyla beraber kapalı alanlarda vakit geçirmenin arttığını kaydeden Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker, üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış olduğunu belirtti. Toker, "Kış ayları yaklaştıkça kapalı alanda vakit geçirmeye daha çok başlayacağız. Özellikle okullar açıldı ve çocuklar kendi özel hijyenlerini gerçekleştiremedikleri için üst solunum yolu enfeksiyonlarına çok açıklar. Üst solunum yolu enfeksiyonu çok çeşitli virüslerle olabiliyor. İnfluenza virüsünün aşısını olabiliyoruz ama bunun dışında farklı virüslerde var. Bunun için okulda kapalı ortamlarda, kapalı yerlerde yine temizliğe ve mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle hasta olan çocuklarımızın okula gönderilmemesi konusunda özel bir çaba harcamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde korona virüs için yeni varyantların söz konusu olduğunu kaydeden Toker, "Şuan için ülkemizde yaygın olarak görülen bir varyant türü değil. Ancak önümüzdeki ekim ve kasım aylarında bu varyant ile karşılaşma imkanımız var. Şu an içinde nasıl seyredeceğini bilmiyoruz. Belki de hafif bir şekilde atlatılacaktır ama özellikle çocuklarımızı ve risk grubundaki yaşlılarımızı hasta olan diğer kişiler ile görüştürmeden önce dikkat etmemiz lazım" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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