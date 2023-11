Hasta çocuklara 'anne şefkati' ile bakıyorlar

Kayseri Şehir Hastanesi’nde 3 yıl önce kurulan Palyatif Bakım Merkezi’nde 300’den fazla yatalak ve bakıma muhtaç çocuğa hizmet verilirken, doktor ve hemşireler çocuklara "anne şefkati" bakıyor.

2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan ve bölgeye hizmet veren Kayseri Şehir Hastanesi’nde 3 yıl önce kurulan Palyatif Bakım Merkezi, yatalak ve uzun soluklu tedavi görmesi gereken çocuklara umut oldu. 3 yılda 300’den fazla çocuğun bakıldığı merkezde çalışan doktorlar ve hemşireler bakıma muhtaç çocuklara anne şefkati ile bakarken, velilere de çocukların bakımları konusunda eğitim veriyor. Merkez hakkında bilgiler veren Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Klinik İdari Sorumlusu Dr. Binnaz Çelik, “Çocuk palyatif servisi 3 yıl önce kuruldu. 3 yıl önce pandemi dönemiydi ve yoğun bakımlarımızda ciddi bir doluluk vardı. Daha önce de planladığımız bir şeydi ama pandemi döneminde palyatif bakımın hem yoğun bakımımızı hem de bu tarz kronik bakım gerektiren hastalarımızı rahatlatacağını düşünerek idaremizin de desteği ile çocuk palyatif bakımı açtık. 3 yıldan bu yana 300’den fazla hastaya bakım yaptık. Bu hastalar özellikle kronik takipli, bakım gerektiren, anne ve babasının ciddi iş yüküyle bu hastalara bakmakta güçlük çektiği hastalar. Daha öncesinde bu hastalara yoğun bakımda ya da servislerimizde bakıp, hızlı bir şekilde evlerine göndermek istiyorduk. Çünkü ciddi bir yer sıkıntımız oluyordu. Ancak palyatif bakımdan sonra biz bu aileleri burada uzun bir süre eğitim vererek, çocuklarına nasıl bakacaklarını öğreterek ve aynı zamanda psikiyatrik destek vererek, ciddi bir iş yükünden kurtarmış olduk. Özellikle de çocuklarına bakarkenki korkuları konusunda da onlara ciddi bir destek verdiğimizi düşünüyorum. Aynı zamanda buradaki hastalar serviste yatarken, palyatif bakıma yoğun bir şekilde maruz kalıyorlar. Sonrasında bizimle olan iletişimlerini koparmayarak, her sorunlarında bize ulaşıp kendilerini de yalnız hissetmiyorlar. O açıdan da çocuk palyatif bakım hasta ve yakınlarımız için oldukça önemli bir yer arz ediyor. Şu anda aktif çalışan 6 yatağımız var. Özellikle çocuk yoğun bakımda takibi yapıldıktan sonra kronik bakım gerektiren hastalarımızı aileleri ile birlikte primer bakım veren kim olacaksa onları hemşirelerimiz buraya alarak ciddi şekilde destek oluyorlar" ifadelerini kullandı.

"Biz bu çocukların hayatlarına yıl katamıyoruz ama yıllarına hayat katıyoruz"

Hasta çocukların ailelerinden de olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Çelik, "Hasta yakınlarımızın taburcu olup giderken bize çok fazla söyledikleri bir şey var. ‘Burası bir aile ortamı gibi.’ Biz buraya ilk geldiğimizde çocuğumuza dokunmaya korkarken, şu an çıkarken onlara her konuda destek olabileceğimizi, en kötü durumda bile onlara yardımcı olabileceğimizi bilerek çıkıyoruz. ’Sizin her zaman bizim yanımızda olduğunuzu biliyoruz’ diyorlar. Bu da bence bu kronik hastalar için oldukça önemli bir durum. Bu tarz hastaları olan aileler eğer ki çocuklarına bakarken sıkıntı yaşıyorlarsa hastanemizi başvurarak, buradaki ekipten bilgi de alabilirler. Çocuklarının herhangi bir sorun yaşadığında burada bizlerin onlar için çalıştığını da hiçbir zaman unutmasınlar. Palyatif bakımı biz anlatırken, ‘Biz bu çocukların hayatlarına yıl katamıyoruz ama yıllarına hayat katıyoruz’ diyoruz. Bir annenin kendi çocuğuna dokunmaktan korkması çok kötü bir durum. Duygusal olarak da çok kötü bir durum. Ancak annelere burada kendilerinden o kadar çok emin oluyorlar ki evlerine çok büyük bir güvenle gidiyorlar. Önceden yoğun bakımdan çıkarken annelerde çok büyük bir korku oluyordu. ‘Ben bu çocuğa bakamazsan ne yaparım’ diyorlardı. Özellikle bu tür hastaların anneleri çok daha çekingen oluyorlar. Ancak bir anne olarak şunu söyleyebilirim ki burada annelerimiz çocuklarıyla çok farklı bir bağ kurarak taburcu oluyorlar. O nedenle de çocuklar için çocuk palyatif çok önemli bir klinik” şeklinde konuştu.