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  • Hastalığına yenik düşen polis memuru Ramazan Havuz son yolculuğuna uğurlandı

Hastalığına yenik düşen polis memuru Ramazan Havuz son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören polis memuru Ramazan Havuz hayatını kaybetti. Havuz, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. 

Hastalığına yenik düşen polis memuru Ramazan Havuz son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Şehir Hastanesi’nde bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi görmekteyken vefat eden polis memuru Ramazan Havuz, Hulusi Akar Camiinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Havuz, törene katılan Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Emniyet personelleri, ailesi ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

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Kayseri Gündem

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