Hastasını şarkıyla taburcu etti

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Berker Öztürk, iyileşen hastasını şarkı söyleyerek taburcu etti.

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  • 12.08.2023 14:03
  • Güncelleme: 12.08.2023 14:03
Hastasını şarkıyla taburcu etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Berker Öztürk, iyileşen hastasını şarkı söyleyerek taburcu etti.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Berker Öztürk’ün serviste zatürre tedavisi gören hastası iyileşti. Serviste ilgilendiği hastasını ziyaret eden Öztürk, şarkı söyleyerek hastasını uğurladı. Hastasının iyileşme sevincine ortak olduğunu aktaran Öztürk, buna diğer sağlık çalışanları, hemşireler ve hastaların da ortak olduğunu söyleyerek, "Hastam öksürük şikayetiyle başvuruda bulundu ve zatürre tanısı konuldu. Bir haftalık tedavinin ardından da hastamız taburcu oldu. Taburcu olmanın sevincini Türk Sanat Müziği okuyarak gösteren hastaya ben de eşlik ettim" dedi.

"Sağlık, beden ve ruhen iyilik halidir"

Dr. Öztürk, "İbn-i Sina’nın yolundan giden hekimler olarak ’akıl ve ruh bileşeninin’ sağlıkta önemine inanıyoruz. İyi bir musiki ve sevdiği ortamda olan hasta yaşadığı duruma da kolaylıkla tepki veriyor. Biz de hekim olarak onların taleplerini yerine getirerek tedavilerini sürdürüyoruz. Taburcu olan hasta kadar hepimiz mutlu olduk. Ne mutlu bize" diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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