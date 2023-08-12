Bakan Özhaseki sıcak havalar konusunda uyardı: 'Gerekli olmadıkça dışarı çıkmayalım'

 Türkiye genelinde ve Kayseri'de hafta boyunca sıcak havanın hakim olması bekleniyor.

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  • 12.08.2023 14:07
  • Güncelleme: 12.08.2023 14:07
Bakan Özhaseki sıcak havalar konusunda uyardı: 'Gerekli olmadıkça dışarı çıkmayalım'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de yaptığı paylaşım ile sıcak havalar için uyarıda bulunarak, “Pazar gününden itibaren 1 hafta boyunca yurdumuzda etkisini gösterecek olan sıcak havalara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmasını ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalarını istirham ediyorum” dedi.
Meteoroloji tarafından yapılan sıcak hava uyarılarının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’de sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara, gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Bakan Özhaseki, 13 – 20 Ağustos 2023 tarihlerini kapsayan haftada hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde yüksek olacağını belirtti. Sıcak hava uyarısı yapan Bakan Özhaseki sosyal medyasında paylaştığı yazıda, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre pazar gününden itibaren 1 hafta boyunca yurdumuzda etkisini gösterecek olan sıcak havalara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmasını ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalarını istirham ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Diğer yandan Meteoroloji, vatandaşları yüksek sıcaklık konusunda uyardı. Yapılan uyarıda, “Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
Kayseri’de bu hafta boyunca sıcaklıklar, en yüksek 39, en düşük 14 derece arası olması bekleniyor. İlçelerde de hava durumu ve sıcaklık değerlerinin, kent merkezi tahminlerine yakın olması bekleniyor. 
İLÇELERDE BU HAFTA BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ 
Akkışla: En düşük 13, en yüksek 35 derece
Bünyan: En düşük 13, en yüksek 36 derece
Develi: En düşük 19, en yüksek 38 derece 
Felahiye: En düşük 15, en yüksek 38 derece 
Hacılar: En düşük 19, en yüksek 37 derece
İncesu: En düşük 18, en yüksek 38 derece 
Özvatan: En düşük 12, en yüksek 36 derece
Pınarbaşı: En düşük 12, en yüksek 35 derece 
Sarıoğlan: En düşük 14, en yüksek 38 derece 
Sarız: En düşük 9, en yüksek 34 derece 
Talas: En düşük 14, en yüksek 38 derece 
Tomarza: En düşük 11, en yüksek 36 derece 
Yahyalı: En düşük 14, en yüksek 38 derece 
Yeşilhisar: En düşük 19, en yüksek 41 derece.

1ha

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