Bakan Özhaseki sıcak havalar konusunda uyardı: “Gerekli olmadıkça dışarı çıkmayalım”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de yaptığı paylaşım ile sıcak havalar için uyarıda bulunarak, “Pazar gününden itibaren 1 hafta boyunca yurdumuzda etkisini gösterecek olan sıcak havalara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmasını ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalarını istirham ediyorum” dedi.

Meteoroloji tarafından yapılan sıcak hava uyarılarının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’de sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara, gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Bakan Özhaseki, 13 – 20 Ağustos 2023 tarihlerini kapsayan haftada hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde yüksek olacağını belirtti. Sıcak hava uyarısı yapan Bakan Özhaseki sosyal medyasında paylaştığı yazıda, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre pazar gününden itibaren 1 hafta boyunca yurdumuzda etkisini gösterecek olan sıcak havalara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmasını ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalarını istirham ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Diğer yandan Meteoroloji, vatandaşları yüksek sıcaklık konusunda uyardı. Yapılan uyarıda, “Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kayseri’de bu hafta boyunca sıcaklıklar, en yüksek 39, en düşük 14 derece arası olması bekleniyor. İlçelerde de hava durumu ve sıcaklık değerlerinin, kent merkezi tahminlerine yakın olması bekleniyor.

İLÇELERDE BU HAFTA BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ

Akkışla: En düşük 13, en yüksek 35 derece

Bünyan: En düşük 13, en yüksek 36 derece

Develi: En düşük 19, en yüksek 38 derece

Felahiye: En düşük 15, en yüksek 38 derece

Hacılar: En düşük 19, en yüksek 37 derece

İncesu: En düşük 18, en yüksek 38 derece

Özvatan: En düşük 12, en yüksek 36 derece

Pınarbaşı: En düşük 12, en yüksek 35 derece

Sarıoğlan: En düşük 14, en yüksek 38 derece

Sarız: En düşük 9, en yüksek 34 derece

Talas: En düşük 14, en yüksek 38 derece

Tomarza: En düşük 11, en yüksek 36 derece

Yahyalı: En düşük 14, en yüksek 38 derece

Yeşilhisar: En düşük 19, en yüksek 41 derece.