Hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece artacak

Meteorolojiden yapılan açıklamada Kayseri'de Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece artacağı bildirildi.

Hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece artacak
Kayseri GündemEditör

Meteorolojiden yapılan açıklamada; Kayseri’de Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece artacağı bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Kayseri’de hava sıcaklıklarını 4 ila 8 derece artacağı bildirildi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde; “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; il genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi gününden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı beklendiğinden, başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

İHA
Kayseri Gündem

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