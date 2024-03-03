Havalimanı yeni terminal binası önüne 150 milyon TL'lik yeni yol

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ölüm yıl dönümünde bir vefa örneği göstererek merhum Erbakan’ın ismini verdiği 6 kilometre uzunluğunda yeni bulvarı kente kazandırıyor. Yatırım bedeli 150 milyon TL olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, şehrin doğusundan Kayseri Havalimanı yeni terminal binasına ulaşımda önemli bir kolaylık sağlayacak.

Kayseri Havalimanı yeni terminal binasının hizmet girmesiyle birlikte yolcu kapasitesinin artmasına bağlı olarak havalimanına erişim sorunu yaşanmaması için gerekli planlama ve projelerini hızlı bir şekilde hazırlayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri alternatif bir yolu daha hizmete açıyor. Geçtiğimiz günlerde, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın teşrifleriyle Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı ismini taşıyacak yol kamuoyuna tanıtılmıştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri hummalı çalışmalar neticesinde, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası önündeki kavşaktan başlayıp yeni hal kompleksi yanından Kuzey Çevreyoluna bağlanacak toplam uzunluğu 6 kilometre olan yolda altyapı ve sanat yapılarını tamamlarken, hızlı bir şekilde asfaltlama çalışmalarına başladı. Ana arter niteliğinde açılan yeni bulvar, kentin özellikle doğu bölgesinde bulunan mahallelerden havalimanına ulaşımına büyük kolaylık sağlarken bu bölgeden gelecek yolculara şehir içi trafiğine takılmadan ve trafik yoğunluğuna da sebebiyet vermeden Kuzey Çevre Yolu üzerinden Hal kompleksi, Argıncık Mezarlığı ve de devamında havalimanına ulaşım imkânı tanıyor. 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere toplam 6 şerit ve banket kısımlarından oluşan yatırım bedeli, kamulaştırma hariç, yaklaşık 150 milyon TL olan yol çalışmaları kapsamında içme suyu, kanalizasyon ve diğer altyapı hatları tesis edildi. Yeni ana arterde 5 bin 400 metre uzunluğunda içme suyu hattı, 15 bin 200 metre uzunluğunda yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşemesi tamamlanırken 95 bin ton plent-miks, temel-alt temel malzemesi serildi ve asfaltlama çalışmaları hummalı şekilde sürdürülüyor.

Ayrıca yol güzergâhında bulunan iki adet taşkın kanalı üzerine 15 metre genişliğinde 50 metre uzunluğunda köprüler yapan ekipler, çevre düzenlemeleri kapsamında orta refüj aydınlatmaları ve ağaçlandırma çalışmalarına ek olarak bulvar üzerinde bisiklet ve yaya yolu yapımını da gerçekleştirecek.