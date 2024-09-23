Havaya ateş eden şahıslar kıskıvrak yakalandı

Kayseri'de seyir halindeki otomobilde tabancayla havaya rastgele ateş edilmesinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri 88 saatlik kamera inceleyerek tespit ettiği 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın havaya ateş etmesi, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Havaya ateş eden şahıslar kıskıvrak yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de seyir halindeki otomobilde tabancayla havaya rastgele ateş edilmesinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri; 88 saatlik kamera inceleyerek tespit ettiği 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın havaya ateş etmesi, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre; Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince ’Havaya ateş ederek Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ olayı ile ilgili çalışma başlattı. 88 saatlik kamera inceleme çalışması sonucunda ekipler; olayı gerçekleştirenlerin O.B. (22) ve F.T. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

İHA
Kayseri Gündem

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