Hayatını kaybeden astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Özdemir, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden astsubay son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri GündemEditör

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Özdemir, memleketi Sivas’ta son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir Hava Kuvvetlerinde görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Özdemir, beynindeki tümör nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özdemir’in naaşı, defnedilmek üzere baba ocağı Sivas’a getirildi. Özdemir için Ayyıldız Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene il protokol üyeleri ve Özdemir’in yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Özdemir, Yukarı Tekke Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Murat Özdemir’in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

İHA
Kayseri Gündem

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