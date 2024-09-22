Haydarbey Köşkü yakınında silahlı kavga: 1 ölü bir yaralı

Olay, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Argıncık Saraybosna Mahallesi Haydarbey Köşkü yanındak bulunan Haydarbey Sokak’ta meydana geldi. R.A. ile A.E. ve İ.M. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. R.A., A.E. ve İ.M.’yi silahla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan A.E. yaşamını yitirirken İ.M.’nin tedavisi devam ediyor. A.E.'nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.