Hayırsever iş insanı Özderici'nin cenazesi toprağa verildi

Dün vefat eden hayırsever iş insanı Ali Rıza Özderici’nin cenaze namazı, bugün öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camii’nde kılındı. Cenazeye ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra siyasiler ve yerel yöneticiler de katıldı. Cenazeye; AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu ve Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve il protokolünden birçok isim katılım sağladı.

Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Özderici’nin naaşı, Asri Mezarlık’a defnedildi.